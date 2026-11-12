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Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава
AP/БТА

Тази нощ се изиграха 10 мача зад Океана

Лос Анджелис Лейкърс победи Милуоки Бъкс със 123:112 като гост в мач от редовния сезон на НБА. За "езерняците" това беше седма поредна победа и общо 11-а от началото на кампанията. 

Лука Дончич беше най-резултатен за победителите с 32 точки. Сандро Мамукелашвили добави още 23, а Остин Рийвс завърши с 18 точки. 

За Милуоки Тайлър Хиро беше над всички с 27 точки, докато Хайме Жакес добави още 25. 

ЛА Лейкърс е лидер в Западната конференция с 11 победи и 2 загуби от началото на сезона. 

На Изток лидер продължава да бъде Бостън. "Келтите" победиха с 98:93 като гости Торонто Раптърс. Най-резултатен за успеха беше Джейсъм Тейтъм с 24 точки. Девин Уайт завърши с 19 точки, а Немаяс Кета оформи дабъл-дабъл с 11 точки и 13 борби. 

За Торонто над всички беше Джакоб Уолтър със 17 точки, докато Алън Грейвс завърши с 13. 

Бостън има 10 победи и две поражения от началото на сезона и е първи във временното класиране в Източната конференция. Торонто е седми с пет успеха и шест поражения. 

Всички резултати от тази нощ: 

Индиана - Вашингтон             114:101
Ню Йорк - Кливланд              107:115
Торонто - Бостън                93:98
Чикаго - Сан Антонио            119:124
Мемфис - Денвър                 118:123
Милуоки - Лос Анджелис Лейкърс  112:123
Ню Орлиънс - Бруклин            111:145
Юта - Орландо                   108:123
Хюстън - Голдън Стейт           115:108
Портланд - Оклахома Сити        118:108.

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