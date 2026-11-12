Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава
Тази нощ се изиграха 10 мача зад Океана
Лос Анджелис Лейкърс победи Милуоки Бъкс със 123:112 като гост в мач от редовния сезон на НБА. За "езерняците" това беше седма поредна победа и общо 11-а от началото на кампанията.
Лука Дончич беше най-резултатен за победителите с 32 точки. Сандро Мамукелашвили добави още 23, а Остин Рийвс завърши с 18 точки.
За Милуоки Тайлър Хиро беше над всички с 27 точки, докато Хайме Жакес добави още 25.
ЛА Лейкърс е лидер в Западната конференция с 11 победи и 2 загуби от началото на сезона.
На Изток лидер продължава да бъде Бостън. "Келтите" победиха с 98:93 като гости Торонто Раптърс. Най-резултатен за успеха беше Джейсъм Тейтъм с 24 точки. Девин Уайт завърши с 19 точки, а Немаяс Кета оформи дабъл-дабъл с 11 точки и 13 борби.
За Торонто над всички беше Джакоб Уолтър със 17 точки, докато Алън Грейвс завърши с 13.
Бостън има 10 победи и две поражения от началото на сезона и е първи във временното класиране в Източната конференция. Торонто е седми с пет успеха и шест поражения.
Всички резултати от тази нощ:
Индиана - Вашингтон 114:101
Ню Йорк - Кливланд 107:115
Торонто - Бостън 93:98
Чикаго - Сан Антонио 119:124
Мемфис - Денвър 118:123
Милуоки - Лос Анджелис Лейкърс 112:123
Ню Орлиънс - Бруклин 111:145
Юта - Орландо 108:123
Хюстън - Голдън Стейт 115:108
Портланд - Оклахома Сити 118:108.