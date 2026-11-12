Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Лос Анджелис Лейкърс победи Милуоки Бъкс със 123:112 като гост в мач от редовния сезон на НБА. За "езерняците" това беше седма поредна победа и общо 11-а от началото на кампанията.

Лука Дончич беше най-резултатен за победителите с 32 точки. Сандро Мамукелашвили добави още 23, а Остин Рийвс завърши с 18 точки.

За Милуоки Тайлър Хиро беше над всички с 27 точки, докато Хайме Жакес добави още 25.

ЛА Лейкърс е лидер в Западната конференция с 11 победи и 2 загуби от началото на сезона.

На Изток лидер продължава да бъде Бостън. "Келтите" победиха с 98:93 като гости Торонто Раптърс. Най-резултатен за успеха беше Джейсъм Тейтъм с 24 точки. Девин Уайт завърши с 19 точки, а Немаяс Кета оформи дабъл-дабъл с 11 точки и 13 борби.

За Торонто над всички беше Джакоб Уолтър със 17 точки, докато Алън Грейвс завърши с 13.

Бостън има 10 победи и две поражения от началото на сезона и е първи във временното класиране в Източната конференция. Торонто е седми с пет успеха и шест поражения.

Всички резултати от тази нощ:

Индиана - Вашингтон 114:101

Ню Йорк - Кливланд 107:115

Торонто - Бостън 93:98

Чикаго - Сан Антонио 119:124

Мемфис - Денвър 118:123

Милуоки - Лос Анджелис Лейкърс 112:123

Ню Орлиънс - Бруклин 111:145

Юта - Орландо 108:123

Хюстън - Голдън Стейт 115:108

Портланд - Оклахома Сити 118:108.