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Левски София отпадна от Шампионската лига по волейбол

Левски София отпадна от Шампионската лига по волейбол
БТА

"Сините" отстъпиха с 0:3 на Младост Загреб

Левски София отпадна от Шампионската лига по волейбол за мъже. Българският първенец отстъпи с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) като домакин на Младост Загреб в среща-реванш от втория квалификационен кръг на най-силния европейски клубен турнир. Първата среща между двата отбора, играна преди седмица, завърши с успех 3:1 в полза на хърватите.

В първия гейм воденият от треньора Никола Желязков състав беше равностоен на своя по-опитен противник, но в края Младост поведе с 20:17 и затвърди превъзходството си при 25:20.

Втората част се оказа решителна за крайния изход от срещата в София. "Сините" натрупаха аванс от 13:8 и 18:12. При 22:17 за Левски гостите съумяха да направят решителен обрат и да спечелят драматично с 27:25, след като българският шампион пропусна три геймбола.

В заключителната част играта в зала "Левски София" отново вървеше точка за точка, а първенецът на Хърватия спечели четири последователни точки след 21:21, приключвайки двубоя за 79 минути.

Най-резултатен за Левски с 14 точки беше Кристиян Титрийски. Бившият национал Тодор Скримов се отличи с 13 в срещата, играна пред близо 500 зрители.

За гостите, които деманстрираха силна игра на блокада, с 14 пункта приключи Иван Желкович. 

След отпадането си от Шампионската лига отборът на Левски ще играе в турнира за купата на ЦЕВ срещу швейцарския Шьоненверд.

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