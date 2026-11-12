Ключов футболист подписва нов договор с Левски

Левски е близо до споразумение с Евертон Бала за нов договор, научи ТАРАЛЕЖ. Много е вероятно съвсем скоро 27-годишният бразилец да удължи контракта си с шампионите.

Към момента Евертон е обвързан със "сините" до края на сезона. Двете страни водят преговори от известно време, като те вървят към подпис.

Евертон Бала е един от най-важните футболисти в състава на Хулио Веласкес. Независимо, че бразилецът е далеч от головата си форма през миналия сезон, той е неизменен титуляр в състава на испанския специалист.

Нападателят дойде на "Герена" в началото на 2024 година от Мирасол. Първоначално той беше под наем, след което откупен.

През този сезон Бала е изиграл 26 мача във всички турнири, в които е вкарал 4 гола и е направил 5 асистенции.

С изтичащи договори в Левски са още Майкон, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Бъдещето на тримата е неясно, като на този етап те са по-близо до изхода на "Герена". Контракт до края на сезона има и лятното попълнение Марко Груич, но в него има клауза за удължаването му с още един сезон.