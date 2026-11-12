Си Дзинпин: Обединението на Тайван с Китай е неизбежно

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че обединението на Тайван с Китай е историческа цел, която неизбежно ще бъде постигната. Той подчерта, че Пекин продължава да се придържа към идеята за мирно обединение, без в изказването си да споменава възможността за използване на военна сила, съобщи Ройтерс.

Китай смята Тайван за част от своята територия, но властите на острова категорично отхвърлят претенциите на Пекин. Сред предложенията на китайското ръководство е моделът „една държава, две системи“, който предвижда предоставяне на автономия на Тайван. Нито една от водещите политически сили на острова обаче не подкрепя тази концепция.

По време на събитие в Пекин Си Дзинпин определи разрешаването на тайванския въпрос като „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия. Той заяви, че историческите процеси не могат да бъдат спрени и че пълното обединение на страната непременно ще се осъществи.

Изказването беше направено по повод 160 години от рождението на Сун Ятсен – една от ключовите фигури в революцията от 1911 г., довела до края на многовековната императорска власт в Китай.

Китайският президент потвърди, че страната му подкрепя мирното обединение и формулата „една държава, две системи“. По думите му Пекин е готов да води диалог с Тайван, ако бъде спазен принципът за единен Китай. Тази позиция отразява виждането на китайските власти, че двете страни на Тайванския проток принадлежат към една държава.

Си призова китайците както на континента, така и в Тайван да обединят усилията си срещу движенията, подкрепящи независимостта на острова. Той изрази позиция, че е необходимо да се работи за мирно развитие на отношенията между двете страни на протока.

Към момента на изявлението тайванското правителство не беше предоставило незабавен отговор на отправеното искане за коментар.

Още през предходния месец властите в Тайван призоваха гражданите да не се включват в прояви, организирани от Китай по повод годишнината от рождението на Сун Ятсен. Според тях Пекин представя едностранчиво личността и историческото наследство на революционера.

В Китай Сун Ятсен е почитан като национален герой и патриот, а официалната историческа интерпретация го представя и като предшественик на комунистическата революция от 1949 г. След победата на комунистите тогавашното правителство на Република Китай се оттегля в Тайван, където продължава да функционира и до днес.

В самия Тайван Сун Ятсен също заема особено място в националната история. Той е официално определян като „баща на нацията“, а неговият портрет се намира в президентския кабинет.