Украйна предупреди: Среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин ще насърчи Русия да продължи войната

Евентуална тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и Съединените щати би насърчила Владимир Путин да продължи войната в Украйна, вместо да търси нейното прекратяване. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа Екс, предаде Ройтерс.

Според него среща между президентите на Украйна, САЩ и Русия би могла да ускори постигането на мир, докато разговори между Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин биха имали обратен ефект.

Сибиха предупреди, че подобна покана би придала на руския президент международен статут, който според украинската страна той не заслужава.

"Той не е световен лидер, а военнопрестъпник. Русия не е световна сила, а глобален проблем", заяви украинският дипломат.

Външният министър посочи още, че руската икономика е значително по-малка от американската и китайската, а войната нанася тежки щети върху руската армия, промишленост и технологичен сектор.

По негови данни Русия е загубила 1,6 милиона военнослужещи, убити и ранени от началото на войната. Тези числа представляват оценка на украинската страна.

Сибиха подчерта, че Путин би могъл да получи място на подобна среща единствено ако предприеме конкретни стъпки към мирно уреждане на конфликта, включително приемане на предложение за прекратяване на огъня.

Според украинския външен министър обаче Москва продължава атаките срещу цивилното население, което прави подобна среща неприемлива за Киев.