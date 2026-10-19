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WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна
АП/БТА

Москва настоява за тристранни преговори през ноември, но американският президент все още не е дал съгласието си

Руският президент Владимир Путин е предложил среща на високо равнище с американския си колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Това съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитиран от "Ройтерс".

Според изданието Кремъл се стреми към споразумение, което да бъде благоприятно за Москва. Предложението е било отправено по време на телефонния разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, когато двамата са договорили и доставките на руски дизел за САЩ.

Потенциалната среща може да се проведе на 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред американското издание, че се водят разговори за подобна среща.

"Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред", заявил Песков, като уточнил, че трите страни допускат възможността за провеждането ѝ.

Високопоставен американски представител е посочил, че Доналд Тръмп все още не е приел предложението, но не изключва участие.

Идеята идва на фона на затоплянето на отношенията между Вашингтон и Москва. Наскоро Тръмп обяви споразумение за закупуване на руски дизел и подписа указ за облекчаване на ключови санкции срещу Русия.

Тези действия предизвикаха критики от украинския президент Володимир Зеленски, според когото отслабването на икономическия натиск върху Москва може да удължи войната.

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