Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп обвини Зеленски, че не иска мир, и защити Русия за доставките на дизел

Тръмп обвини Зеленски, че не иска мир, и защити Русия за доставките на дизел
АП/БТА

Американският президент заяви, че не желае да отблъсне Москва от преговорите, а междувременно обвини имиграцията за безредиците във Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към украинския държавен глава Володимир Зеленски, като го обвини, че не желае прекратяване на войната с Русия. В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" американският президент защити подхода си към Москва и заяви, че не иска да я отблъсне от масата за преговори, предаде ДПА.

"Зеленски не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал", написа Тръмп, визирайки финансовата и военната подкрепа, която Украйна получава от Европа и администрацията на бившия президент Джо Байдън.

В същото време той увери, че се постига значителен напредък в усилията за прекратяване на конфликта, без да представи конкретни подробности.

Тръмп разкритикува и украинските удари по руски петролни рафинерии, като обвини Киев за глобалния недостиг на дизелово гориво. Американският президент похвали Москва за износа на горива на ниски цени.

Вашингтон временно облекчи санкциите върху руските горива, а Русия частично отмени ограниченията си за износ на дизел. Решенията идват на фона на поскъпването на енергийните ресурси след началото на войната с Иран.

Тръмп коментира и отношенията между Русия и Иран, като заяви, че Москва оказва значително по-малка подкрепа на Техеран, отколкото би могла.

Междувременно американският президент отправи критики и към Франция заради масовите протести и безредиците в страната.

"Франция гори!", написа той в "Трут Соушъл" и призова Париж да затвори границите си.

Според Тръмп имиграцията е сред основните причини за размириците, въпреки че протестите, събрали около половин милион души, са насочени срещу високите разходи за живот.

Подобна позиция изрази и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който публикува кадри от горящото кметство в Лимож.

Още по темата

Поколението Z иска бъдеще: От остарялото образование до невъзможността за независим живот

Поколението Z иска бъдеще: От остарялото образование до невъзможността за независим живот

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Двата свалени от Румъния дрона вероятно са били руски

Тръмп подкрепи Нетаняху, обяви го за „велик партньор за мир“

Тръмп подкрепи Нетаняху, обяви го за „велик партньор за мир“

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Турция ще внесе руско гориво по сделката между Тръмп и Путин

Зеленски очаква Тръмп да отмени още санкции срещу Русия след сделката за руския дизел

Зеленски очаква Тръмп да отмени още санкции срещу Русия след сделката за руския дизел

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

Водещи

Инфантино събира подкрепа за нов мандат начело на ФИФА, бивш футболист на Тотнъм иска да го свали

Инфантино събира подкрепа за нов мандат начело на ФИФА, бивш футболист на Тотнъм иска да го свали

  • Преди 4 минути
Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

  • Преди 9 минути
Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

  • Преди 18 минути
След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Мило Борисов може да поеме Ботев Пловдив

Мило Борисов може да поеме Ботев Пловдив

  • Преди 31 минути
Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

  • Преди 42 минути
Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

  • Преди 52 минути
Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони

Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

  • Преди 1 час
Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски

Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

  • Преди 1 час
Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София

Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София