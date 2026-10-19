Тръмп обвини Зеленски, че не иска мир, и защити Русия за доставките на дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към украинския държавен глава Володимир Зеленски, като го обвини, че не желае прекратяване на войната с Русия. В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" американският президент защити подхода си към Москва и заяви, че не иска да я отблъсне от масата за преговори, предаде ДПА.

"Зеленски не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал", написа Тръмп, визирайки финансовата и военната подкрепа, която Украйна получава от Европа и администрацията на бившия президент Джо Байдън.

В същото време той увери, че се постига значителен напредък в усилията за прекратяване на конфликта, без да представи конкретни подробности.

Тръмп разкритикува и украинските удари по руски петролни рафинерии, като обвини Киев за глобалния недостиг на дизелово гориво. Американският президент похвали Москва за износа на горива на ниски цени.

Вашингтон временно облекчи санкциите върху руските горива, а Русия частично отмени ограниченията си за износ на дизел. Решенията идват на фона на поскъпването на енергийните ресурси след началото на войната с Иран.

Тръмп коментира и отношенията между Русия и Иран, като заяви, че Москва оказва значително по-малка подкрепа на Техеран, отколкото би могла.

Междувременно американският президент отправи критики и към Франция заради масовите протести и безредиците в страната.

"Франция гори!", написа той в "Трут Соушъл" и призова Париж да затвори границите си.

Според Тръмп имиграцията е сред основните причини за размириците, въпреки че протестите, събрали около половин милион души, са насочени срещу високите разходи за живот.

Подобна позиция изрази и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който публикува кадри от горящото кметство в Лимож.