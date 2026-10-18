Тръмп подкрепи Нетаняху, обяви го за „велик партньор за мир“

Доналд Тръмп официално подкрепи Бенямин Нетаняху в битката му за преизбиране, предава АП.

Американският президент умишлено бавеше това решение с месеци заради стратегически разминавания между двамата по отношение на Близкия изток. За изпадналия в затруднено положение израелски премиер обаче подкрепата от Белия дом е от изключително значение заради голямата популярност на Тръмп сред избирателите на Ликуд.

В своя публикация в социалните мрежи днес американският лидер похвали премиера на Израел, определяйки го като “премиер - голям боец и още повече - велик партньор за мир във войната срещу Ислямска република Иран”.

Предстоящият на 27 октомври парламентарен вот ще бъде първият в Израел след нападенията на „Хамас“ през 2023 г.

Досегашното въздържане от подкрепа от страна на Вашингтон се отчиташе като сериозен политически удар за лидера на партия „Ликуд“, който традиционно използваше близостта си с Белия дом като основен коз за оставането си на власт.