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Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент
АП/БТА

Израелските сили за сигурност и разузнаване активно засилват опитите си да култивират близки връзки с друзите в Южна Сирия – особено в провинциите Суейда и Кунейтра

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви днес, че през 2025 г. е разговарял със сирийския президент Ахмед аш Шараа, като по този начин за първи път потвърди, че между двамата е имало пряк контакт, предаде Франс прес.

На предизборен митинг, визирайки насилието, на което са били подложени друзите в Сирия през юли 2025 г., Нетаняху заяви, че по онова време се е "обадил на Ахмед аш Шараа". „Беше много кратък, много откровен разговор и клането спря“, разказа израелският премиер.

Разкритието за този директен контакт подчертава дългосрочната стратегия на Тел Авив да се позиционира като покровител на малцинствените общности в съседната държава, възползвайки се от политическия вакуум след падането на режима на Асад, припомня Таралеж.

Израелските сили за сигурност и разузнаване активно засилват опитите си да култивират близки връзки с друзите в Южна Сирия – особено в провинциите Суейда и Кунейтра. Целта на Израел е да превърне тези региони в буферна зона срещу влиянието на Иран и остатъците от „Хизбула“, като в замяна предлага хуманитарна помощ, медицинска подкрепа и неформални гаранции за сигурност.

Този подход обаче се сблъсква със съпротива от страна на част от традиционните друзки лидери, които се стремят да запазят автономията си, без да влизат в открит конфликт с новото централно правителство на Ахмед аш Шараа в Дамаск.

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