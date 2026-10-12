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Бивш генерал изпреварва Нетаняху в избора за премиер на Израел

Бивш генерал изпреварва Нетаняху в избора за премиер на Израел
АП/БТА

Прогнозите сочат, че центристката партия „Яшар“ на Айзенкот ще спечели 22 места в 120-членния Кнесет, изпреварвайки дясната партия „Ликуд“ на Нетаняху, която получава 20 мандата

Бившият главнокомандващ на израелската армия Гади Айзенкот изпреварва премиера Бенямин Нетаняху с 43% срещу 38% в проучване на обществената телевизия KAN за това кой е по-подходящ за министър-председател. Допитването е проведено броени седмици преди парламентарния вот, насрочен за 27 октoмври 2026 г.

Прогнозите сочат, че центристката партия „Яшар“ на Айзенкот ще спечели 22 места в 120-членния Кнесет, изпреварвайки дясната партия „Ликуд“ на Нетаняху, която получава 20 мандата.

Въпреки че управляващият блок на Нетаняху бележи лек ръст и достига до 53 мандата, той все още е далеч от необходимото мнозинство от 61 депутати за съставяне на кабинет. От своя страна опозиционният блок на Айзенкот събира 50 места, а останалите 17 мандата отиват при арабските партии, които взимат общо 13 места, и други по-малки формации. Вътре в десния лагер партията на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир получава 9 мандата, „Обединен юдаизъм на Тората“ взима 8, а „Шас“ има 7 представители. Новата формация на бившия бригаден генерал Офер Винтер също прескача изборната бариера с 4 места.

Нивото на несигурност сред израелските гласоподаватели остава изключително високо, като 30% от анкетираните все още не са решили коя политическа сила ще подкрепят.

В други директни сравнения Нетаняху води пред бившия премиер Нафтали Бенет с 40% на 36%, но при сблъсък между Айзенкот и Бенет голяма част от хората не припознават нито един от двамата.

Проучването показва още, че 54% от гражданите подкрепят телевизионен дебат между Нетаняху и Айзенкот преди вота. Повечето израелци – 60% от анкетираните – изразяват несъгласие с твърдението на Яир Голан, че убийството на иранския лидер Али Хаменей е било грешка.

В крайна сметка данните затвърждават усещането за патова ситуация, тъй като нито един от двата основни лагера няма достатъчно подкрепа, за да управлява самостоятелно.

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