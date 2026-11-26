Трагичен край има издирването на 24-годишния българин, който изчезна в района на Като Неврокопи, Северна Гърция. 50-годишният му работодател е признал пред гръцката полиция, че го е убил, съобщават гръцки медии.

Младият мъж е пътувал до Гърция, за да се срещне с работодателя си, от когото е имал да получава пари. След срещата телефонът му е бил изключен, а следите му се губят. Микробусът му по-късно е открит край Като Неврокопи.

По информация на гръцките власти работодателят е заявил, че е извършил убийството заради лични разногласия. След самопризнанието му полицията е открила тялото на мястото, посочено от него. Според гръцки медии убийството е извършено с ловна пушка.

Задържан е и 23-годишен мъж, който според разследващите е помогнал при преместването и укриването на тялото. Предстои да бъде изяснено каква точно е била ролята му и дали е знаел за убийството.

24-годишният българин често пътувал до района на Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти. Той и работодателят му поддържали и приятелски отношения. В издирването се включиха полицейски екипи от Драма и Като Неврокопи, както и обучени кучета.

Преди да стане ясно, че е бил убит, близки, роднини и приятели на младия мъж организираха протест на граничния пункт „Илинден“, настоявайки гръцките власти да ускорят издирването и да дадат информация по случая.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени точният мотив, обстоятелствата около убийството и ролята на втория задържан.