Румен Радев: Никакви пари от България за оръжия в Украйна
Страната ни обаче ще се включи във финансовия компонент от заема за Киев
България няма да иска пълно изключване от механизма за отпускане на новия европейски заем за Украйна на стойност 45 млрд. евро. Това обяви тази сутрин министър-председателят Румен Радев, с което коригира по-ранната си позиция, че страната ни изобщо няма да се присъедини към инициативата.
Според заявеното от премиера София остава извън военния компонент на пакета, възлизащ на 25 млрд. евро, и ще се включи единствено във финансовата част, за която са заделени 20 млрд. евро.
„Имаме огромна историческа диаспора от 300 000 българи, които живеят в Украйна. Нашето желание и искане е подкрепата ни да бъде съсредоточена в районите, населени с българи в Украйна“, посочи Радев.
„Така че ще дадем своя принос, но отново подчертавам – никакви пари от България за оръжия, никакви пари за войната в Украйна“, каза още той.
Министър-председателят уточни, че предстои да обсъди темата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. При представянето на предложението миналата седмица тя даде възможност на държавите с резерви към военната помощ да участват само във финансовия стълб на механизма.
Въпреки че позицията на София носи облекчение за Брюксел, пълна блокада срещу заема продължават да поддържат Словакия, Унгария и Чехия, като все още не е ясно дали те ще променят решението си.