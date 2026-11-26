България няма да иска пълно изключване от механизма за отпускане на новия европейски заем за Украйна на стойност 45 млрд. евро. Това обяви тази сутрин министър-председателят Румен Радев, с което коригира по-ранната си позиция, че страната ни изобщо няма да се присъедини към инициативата.

Според заявеното от премиера София остава извън военния компонент на пакета, възлизащ на 25 млрд. евро, и ще се включи единствено във финансовата част, за която са заделени 20 млрд. евро.

„Имаме огромна историческа диаспора от 300 000 българи, които живеят в Украйна. Нашето желание и искане е подкрепата ни да бъде съсредоточена в районите, населени с българи в Украйна“, посочи Радев.

„Така че ще дадем своя принос, но отново подчертавам – никакви пари от България за оръжия, никакви пари за войната в Украйна“, каза още той.

Министър-председателят уточни, че предстои да обсъди темата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. При представянето на предложението миналата седмица тя даде възможност на държавите с резерви към военната помощ да участват само във финансовия стълб на механизма.

Въпреки че позицията на София носи облекчение за Брюксел, пълна блокада срещу заема продължават да поддържат Словакия, Унгария и Чехия, като все още не е ясно дали те ще променят решението си.