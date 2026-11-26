Лидерите на Европейския съюз ще влязат в остър сблъсък днес заради проектобюджета на блока за периода 2028–2034 г., който възлиза на близо 1,6 трилиона евро, пише Ройтерс. Целта на срещата е да се намалят различията между държавите членки в опит да се постигне финално споразумение през декември, съобщават дипломатически източници.

Очаква се правителствата да заявят твърдо позициите си по ключови въпроси, включително финансовата подкрепа за Украйна на фона на продължаващата вече четири години и половина война с Русия. 27-те страни членки се надяват днешните разговори да проправят път на председателя на Европейския съвет Антониу Коща да представи ново предложение през следващите седмици, което да бъде прието на срещата на върха на 17 и 18 декември.

„Очаквам лидерите да крещят, да се оплакват и да покажат, че са готови за битка. Първо имат нужда от това – от срив и „кръв по стените“, преди да стигнат до споразумение“, коментира дипломат преди срещата.

Въпреки че новият бюджет влиза в сила едва през 2028 г., лидерите бързат да го приемат до края на тази година. Причината са предстоящите през следващата година избори във Франция, Италия, Полша, Гърция, Естония, Финландия и Словакия, които биха усложнили преговорите. Седемгодишният бюджет изисква единодушно одобрение от всички 27 държави.

„Не мисля, че истинските преговори ще започнат, докато не ни опрат пистолет в главата и не се изправим пред реален краен срок – обикновено така се случва“, отбелязва друг дипломат.

Според последното предложение, представено от Коща тази седмица, общата рамка на бюджета е 1,582 трилиона евро (1,74 трилиона долара), като сумата включва 140 милиарда евро за погасяване на заемите, изтеглени по време на пандемията. Най-голямото перо – около 740 милиарда евро, е предназначено за подпомагане на европейските фермери и за изравняване на стандарта в най-бедните региони на ЕС.

На срещата в четвъртък лидерите трябва да решат и как да продължи финансирането на Киев. В рамката 2028–2034 г. са заложени до 100 милиарда евро за Украйна (основно за отбрана и бюджетна подкрепа) – сума, която според дипломатите е крайно недостатъчна за нуждите на страната.

Разговорите ще обхванат и помощта за Украйна през 2027 г., тъй като предложеният заем за набиране на средства ще бъде гарантиран със сегашния бюджет на ЕС, който изтича в края на следващата година. Брюксел иска да заеме 45 милиарда евро и да ги предостави на Украйна, като сумата ще бъде възстановена едва когато Русия изплати военни репарации на Киев. Държави извън ЕС като Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада ще осигурят още 25 милиарда евро за 2027 г., с което общата сума от 70 милиарда евро ще покрие финансовия дефицит на страната догодина.

Един от основните спорове в четвъртък ще бъде дали всички държави членки трябва да участват в заема от 45 милиарда евро за Украйна. България, Словакия, Чехия и Унгария възразяват, но Германия и редица други страни поставят участието в този механизъм като условие за постигане на по-широко бюджетно споразумение.