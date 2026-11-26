Съдът в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на 66-годишния Асен Василев от София. Това е шофьорът, обвинен в умишлено причиняване на смърт при катастрофата на магистрала „Тракия”, при която загина 62-годишна жена. Според разследването Василев се е движел със скорост от 251 км/ч. Инцидентът стана на 9 ноември, припомни Нова телевизия.

„За установяване на скоростта е използвана техническа експертиза, като експерт със специализиран софтуер е извършил извличане на данни от модула на автомобила. Този автомобил има възможност да запази всички данни 5 секунди преди сблъсъка. Те се криптират и няма възможност за тяхната манипулация. В момента, в който настъпи сблъсъкът, автомобилът автоматично подава сигнал към телефон 112, което на нас ни дава възможност да определим точния час на настъпването на произшествието”, обясни прокурор Мануел Манев от Окръжната прокуратура в Бургас.

Обвиняемият обяснил, че загиналата жена навлязла в неговата лента малко преди сблъсъка.

„Тази скорост води до невъзможност както на водача, който управлява така автомобила, така и на всички останали шофьори да съобразят своите действия и своите реакции”, коментира прокурор Манев.

При огледа е видяно, че има малък спирачен път.

Мъжът не дава обяснения, защо е карал толкова бързо. За последните 2 години той има 9 нарушения, предимно за висока скорост.