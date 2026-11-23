Мъж е привлечен като обвиняем и задържан за 72 часа във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загина 63-годишна жена. Според прокуратурата водачът е управлявал автомобила си със скорост от 251 км/ч при разрешени 140 км/ч.

Инцидентът е станал на 9 ноември на автомагистралата в посока от Карнобат към Бургас. В хода на разследването е установено, че двата автомобила са се движили в една и съща посока, когато колата на обвиняемия е застигнала и блъснала превозното средство, управлявано от пострадалата.

По данни на прокуратурата мъжът е нарушил правилата за движение по пътищата, като е управлявал със скорост, надвишаваща разрешената със 111 км/ч.

В резултат на сблъсъка 63-годишната жена е загинала.

На водача е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Според държавното обвинение действията му са довели до фаталния изход на катастрофата.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Предвижда се и отнемане на издаденото му свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Разследването по случая продължава.