Акцията за фалшиви ТЕЛК решения в София, Разград и Враца е различна от тази в Цар Калоян
В Разград акцията се води от Окръжна прокуратура
Акция, свързана със съмнения за издаване на фалшиви решения на ТЕЛК, чрез които неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ), се ръководи от Районната прокуратура в Разград, каза окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров пред БТА.
По думите му всички лекари, за които става въпрос в разследването, са от София и Северозападна България. В Разградско е бил посредникът, който е набирал желаещи да се пенсионират чрез схемата.
Тодоров уточни също, че случаят няма връзка с гр. Цар Калоян, където бяха открити 270 души с фалшиви решения от преди 20 години.
Тодоров потвърди, че прокуратурата в Разград ръководи разследването, като е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, свързано с извършване на документни престъпления и други деяния.
По думите му процесуално-следствени действия се извършват в девет обекта, като само един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България. Под обекти следва да се разбират както хора, така и недвижими имоти, уточни прокурорът. Той допълни, че няма информация за броя на задържаните.
Тодоров уточни също, че случаят няма връзка с Цар Калоян.