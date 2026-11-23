Акция, свързана със съмнения за издаване на фалшиви решения на ТЕЛК, чрез които неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ), се ръководи от Районната прокуратура в Разград, каза окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров пред БТА.

По думите му всички лекари, за които става въпрос в разследването, са от София и Северозападна България. В Разградско е бил посредникът, който е набирал желаещи да се пенсионират чрез схемата.

Тодоров уточни също, че случаят няма връзка с гр. Цар Калоян, където бяха открити 270 души с фалшиви решения от преди 20 години.

Тодоров потвърди, че прокуратурата в Разград ръководи разследването, като е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, свързано с извършване на документни престъпления и други деяния.

По думите му процесуално-следствени действия се извършват в девет обекта, като само един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България. Под обекти следва да се разбират както хора, така и недвижими имоти, уточни прокурорът. Той допълни, че няма информация за броя на задържаните.

Тодоров уточни също, че случаят няма връзка с Цар Калоян.