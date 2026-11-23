Софийският градски съд осъди Габриела Сашова и Красимир Георгиев на по шест години лишаване от свобода и глоба от 5112 евро за всеки, съобщиха от пресцентъра на съда. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

Двамата са подсъдими за извършени престъпления, свързани с жестокост към животни, създаване на порнографски материали и сговор за извършване на престъпления. Съдът прие, че деянията с животните са извършени по особено мъчителен за животните начин и с особена жестокост.

През март 2025 г. Габриела и Красимир бяха задържани и обвинени, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни. Тогава съдът ги остави за постоянно в ареста. Впоследствие след направено искане за изменение на мярката през юни Окръжен съд – Перник наложи парична гаранция в размер на 8000 лв. спрямо Георгиев. Прокуратурата обаче протестира определението на съда, докато защитата обжалва размера на гаранцията.