Американските военни бази в Европа могат да станат мишена на Иран, ако бъдат използвани от Вашингтон за военни действия срещу Ислямската република. Това предупреди заместник-председателят на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика Абас Моктадаи в интервю за телевизията на иранската агенция SNN.

Той подчерта, че Техеран няма да прави разграничение между американските военни обекти в Близкия изток и тези на европейска територия.

„За нас няма да има никаква разлика между американска база във Великобритания, Германия или България и американска база в Бахрейн“, заяви Моктадаи.

По думите му някои европейски държави първоначално са заявили, че няма да подкрепят военни действия на САЩ срещу Иран. Впоследствие обаче Вашингтон е започнал разговори с отделни европейски правителства за използването на техни територии и военни съоръжения.

Иранският представител предупреди, че всяка държава, чиято територия бъде използвана за атаки срещу Ислямската република, може да се превърне в цел на ответни действия. Той уточни, че Техеран няма да се ограничава от географското местоположение на американските военни обекти.