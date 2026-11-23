Предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващия дългосрочен бюджет на ЕС е в правилната посока. Това заяви българският вицепремиер Атанас Пеканов пред български журналисти в Брюксел след заседание на Съвета на ЕС. Той подчерта, че България ще продължи да защитава националните си интереси при договарянето на финансовата рамка.

Според Пеканов страната ни вероятно ще получи по-малко средства в сравнение с предходния седемгодишен бюджет. Затова България настоява да бъде запазено значението на кохезионната и земеделската политика. По думите му предложенията за съкращаване на финансирането в тези области не са приемливи за София.

Вицепремиерът посочи, че България подкрепя насочването на повече европейски средства към нови приоритети като енергетиката и конкурентоспособността. В същото време обаче трябва да бъде намерен баланс, който да гарантира приемлив резултат за всички държави членки.

Пеканов подчерта още, че новият бюджет не бива да се финансира чрез регресивни данъци. Той изрази подкрепа за предложението на Коща за въвеждане на данък върху големите дигитални компании.

По отношение на предложението на Европейската комисия за отпускане на нов заем от 45 милиарда евро за Украйна Пеканов заяви, че България няма да възпрепятства общите европейски решения. Страната ни обаче би участвала единствено във финансирането на хуманитарни дейности и инвестиции, които имат пряка полза за населението, особено за общностите с български произход. България няма да се включи във финансовата подкрепа за украинската отбрана и въоръжаването на страната, уточни той.

По темата за чуждестранните инвестиции вицепремиерът заяви, че България трябва да остане отворена за инвеститори от Китай, САЩ, Великобритания, европейските държави и Швейцария. Според него страната ни трябва да привлича водещи международни компании и да развива индустриалното си производство.

Пеканов коментира и предстоящата оценка на Европейската комисия във връзка с процедурата за прекомерен бюджетен дефицит. По думите му през последните месеци са проведени интензивни разговори с Комисията, която настоява България да постигне дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт още тази година.

Вицепремиерът обясни, че правителството е решило да запази досегашната си политика по отношение на доходите и социалните мерки, като отчита и отговорността си пред избирателите.

Той припомни, че общо девет държави членки на ЕС са обект на процедура за прекомерен дефицит, но досега в нито един от тези случаи не са налагани финансови санкции.