„Демократична България“ предлага работодателските вноски за допълнително пенсионно и здравно осигуряване и застраховки до 100 евро месечно да не се облагат.

Според вносителите мярката ще насърчи хората да спестяват и да инвестират повече за бъдещето си, вместо да разчитат единствено на държавата.

От ДБ посочват, че сегашният необлагаем лимит е въведен през 2007 г. и оттогава реалната му тежест е намаляла значително.

„Насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата“, заяви Владислав Панев.

Според него по-сериозното насърчаване на дългосрочните инвестиции може да намали прекомерното насочване на спестяванията към имоти и да допринесе за по-балансирана икономика.

Панев прогнозира още увеличение на безработицата и ниски нива на инфлацията за следващата година.

Той подчерта, че са необходими дълбоки реформи, които да подкрепят дългосрочен неинфлационен икономически растеж. По думите му има нужда от частни инвестиции в определени сектори под формата на продажба на държавни дялове и на нови концесии.

Предложението предстои да бъде разгледано от парламентарната комисия по бюджет и финанси.