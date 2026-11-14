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"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P
БТА

От коалицията настояват за пренаписване на Бюджет 2027 с дефицит под 3% от БВП и предупреждават за риск от рецесия

"Демократична България" настоява за пренаписване на държавния бюджет за 2027 г. с дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), след като международната рейтингова агенция Standard & Poor’s (S&P) промени перспективата за кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна. Според коалицията бюджетната политика на правителството увеличава риска от забавяне на икономическия растеж и изпадане в рецесия.

В позиция, разпространена от пресцентъра на политическата сила, от ДБ обвиняват управляващите в неизпълнение на обещаните реформи и критикуват проектите за държавен бюджет за 2026 и 2027 г.

Международната рейтингова агенция S&P потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България на ниво BBB+/A-2, но преразгледа перспективата за дългосрочния рейтинг от положителна на стабилна. Според информацията на Министерството на финансите промяната отразява комбинация от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

"Заради очакването на реформи преди шест месеца международната рейтингова агенция S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Днес я връща обратно – от положителна на стабилна. Правителството внесе два от най-лошите проекти за бюджет – за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", посочват от "Демократична България".

От коалицията твърдят, че рейтинговата агенция определя мерките за овладяване на бюджетния дефицит през 2027 г. като неефективни. Като пример посочват планирания еднократен данък върху свръхпечалбите, от който правителството очаква приходи в размер на 800 млн. евро.

Според ДБ използването на еднократни приходи за финансиране на постоянни бюджетни разходи създава рискове за устойчивостта на публичните финанси.

От политическата сила предупреждават, че според тях фискалната политика на правителството на Румен Радев вече оказва негативно влияние върху кредитоспособността на страната и увеличава риска от рецесия и дългова спирала през 2028 г.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано представители на ГЕРБ също отправиха критики към бюджетната политика на правителството след решението на Standard & Poor’s. В публикация на ТАРАЛЕЖ Владислав Горанов определи Бюджет 2027 като "илюзия за консолидация", а Теменужка Петкова предупреди за необходимостта от мерки за овладяване на дефицита, за да се избегнат допълнителни финансови рискове.

В позицията си от "Демократична България" подчертават, че управлението на Румен Радев разполага със самостоятелно парламентарно мнозинство и според тях няма пречки да предприеме необходимите реформи.

От коалицията настояват правителството да представи конкретни мерки за ограничаване на неефективните публични разходи, реформиране на държавната администрация и Министерството на вътрешните работи, както и за насърчаване на инвестициите, производството и износа.

Според ДБ вместо да прехвърля отговорността върху опозицията, кабинетът трябва да представи ясен план за подобряване на бюджетната дисциплина и икономическата среда.

Основното искане на "Демократична България" остава преработването на Бюджет 2027 така, че планираният дефицит да бъде под 3% от БВП. От коалицията смятат, че подобна стъпка е необходима за ограничаване на фискалните рискове и запазване на условията за икономически растеж.

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