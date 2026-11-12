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ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ

ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ
БТА

Промените предвиждат парите на личните асистенти да бъдат замразени

ГЕРБ и ДБ обявиха, че са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ.

Депутатите от двете формации казват, че парите на личните асистенти ще бъдат замразени, а може дори и да бъдат намалени. 

"Ние определяме тези промени като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти”, каза Илияна Жекова от ГЕРБ, предава НОВА. 

Ще бъдат прекратени трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година. Така че те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора”, посочи тя, като уточни, че в предложенията е записано, че трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще се подпишат нови, които ще са за предоставяне на лична помощ.

С тях няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд „Безработица”. Ако пожелаят, те ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Задължително ще бъде здравното осигуряване и осигуряването, свързано с инвалидност поради общо заболяване и старост. Няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време, което още веднъж ощетява тяхното възнаграждение”, каза Жекова.

От „Демократична България” отправиха критики, че промените се правят „по тъмно, през депутати, без обществено обсъждане”.

Плащанията за личните асистенти се замразяват, а е напълно възможно и да бъдат намалени. Променят се договорите на личните асистенти и няма никаква яснота какви права ще бъдат защитени. Не беше дадена никаква възможност на майките на деца с увреждания да се включат в този дебат.  Това е безобразие, на което ние ще се противопоставим“, заяви Елисавета Белобрадова от „Демократична България“.

Тези промени засягат начина, по който ТЕЛК и НЕЛК определят процента на увреждане и необходимостта от чужда помощ. Електронното направление и обменът на информация ще улеснят процеса. Особено важна е комплексната оценка, защото тя отчита как увреждането се отразява на ежедневието и работата на човека“, заяви Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

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