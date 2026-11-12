Манчестър Юнайтед с първи официален ход за назначаването на Почетино

Манчестър Юнайтед вече е направил първа официална стъпка към назначаването на Маурисио Почетино, съобщава "Дейли Мейл". "Червените дяволи" са се свързали с американската футболна федерация, за да разберат при какви условия може да ангажират аржентинеца.

В сряда стана ясно, че английският клуб вече е постигнал споразумение с представителите на Почетино.

От Манчестър Юнайтед ще трябва да платят откупната клауза в договора на специалиста в размер на 10 млн. долара.

Очаква се съвсем скоро от клуба официално да обявят, че се разделят с Майкъл Карик.

Самото назначение на Почетино най-вероятно ще се забави, защото тепърва предстоят още разговори. Специалистът държи да остане начело на САЩ за предстоящите два 1/4-финала за Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити и след това да напусне.