Томас Тухел остава начело на Англия поне до края на Евро 2028

Селекционерът на Англия Томас Тухел обяви, че няма намерение да напуска поста си преди края на Евро 2028, дори да получи оферта от някой от най-добрите европейски клубове. Германецът първоначално имаше договор за 18 месеца, но през февруари подписа удължаването му до лятото на 2028 година.

"Няма клауза за предсрочно прекратяване. И нямам такова намерение. Подписах договора – искам да остана до Евро 2028. Искам да участвам в Евро 2028. Имаме незавършена работа", заяви Тухел.

Германският специалист беше категоричен, че "определено ще се върне в клубния футбол, след като изтече договорът му с националния отбор на Англия". "Липсват ми 50-те мача (на сезон), както казах. Липсват ми тези две минути, когато всичко е приключило".

"Излизаш на терена две минути преди да прозвучи свирката – това са най-хубавите две минути, всичко е приключило, а ти си в препълнен стадион, светлините са запалени и просто си толкова развълнуван, защото си част от всичко това", коментира Тухел.