Новини
Търси
Подкаст
Политика

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море
АП/БТА

Бе разгледана и войната в Украйна

Двустранните отношения между България и Египет, както и актуалната геополитическа обстановка, обсъдиха в телефонен разговор външният министър Велислава Петрова и египетският ѝ колега Бадр Абделати – министър на външните работи, международното сътрудничество и египетските граждани в чужбина. Новината съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

По време на разговора двамата дипломати отчетоха добрите отношения между София и Кайро, опиращи се на дългогодишни исторически традиции и взаимно уважение. Те разгледаха и перспективите за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество в сектори от общ интерес.

Специален акцент в дискусията беше поставен върху международния дневен ред, като фокусът падна върху войната в Украйна и сигурността в Черноморския регион. Пред египетския си колега министър Петрова изтъкна нуждата от координирани международни действия за засилване на морската сигурност, опазване на безопасното корабоплаване и гарантиране на непрекъснатите доставки през Черно море.

От дипломатическото ни ведомство припомнят, че в петък Велислава Петрова проведе разговор и със заместник-министъра на външните работи на Азербайджан Елнур Маммадов, с когото обсъдиха стратегическото партньорство между двете държави.

Още по темата

Велислава Петрова: Важно е да видим от Скопие готовност за политически наратив, който не е антибългарски

Велислава Петрова: Важно е да видим от Скопие готовност за политически наратив, който не е антибългарски

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Седем загинали и 112 ранени при жп катастрофата в Египет

Седем загинали и 112 ранени при жп катастрофата в Египет

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ

ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ

ДБ алармират за замразяване на плащанията за личните асистенти

ДБ алармират за замразяване на плащанията за личните асистенти

Народните представители одобриха акциза за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия

Народните представители одобриха акциза за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия

Водещи

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

  • Преди 3 минути
Тодор Батков пред ТАРАЛЕЖ за Вежди Рашидов: Голям творец, голямо сърце, голям патриот

Тодор Батков пред ТАРАЛЕЖ за Вежди Рашидов: Голям творец, голямо сърце, голям патриот

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Природният газ поскъпва за шести пореден месец, увеличението през декември може да е 14%

Природният газ поскъпва за шести пореден месец, увеличението през декември може да е 14%

  • Преди 18 минути
Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

  • Преди 21 минути
Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

  • Преди 22 минути
Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

  • Преди 27 минути
Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Кристина Патрашкова пред ТАРАЛЕЖ: С кончината на Вежди Рашидов си отива част от моя живот

Кристина Патрашкова пред ТАРАЛЕЖ: С кончината на Вежди Рашидов си отива част от моя живот

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

  • Преди 33 минути
Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

  • Преди 42 минути
България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър

България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

  • Преди 50 минути
ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ

ГЕРБ и ДБ са срещу предлаганите промени в Закона за личната помощ