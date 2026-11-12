Външните министри на България и Египет обсъдиха двустранното сътрудничество и сигурността в Черно море

Двустранните отношения между България и Египет, както и актуалната геополитическа обстановка, обсъдиха в телефонен разговор външният министър Велислава Петрова и египетският ѝ колега Бадр Абделати – министър на външните работи, международното сътрудничество и египетските граждани в чужбина. Новината съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

По време на разговора двамата дипломати отчетоха добрите отношения между София и Кайро, опиращи се на дългогодишни исторически традиции и взаимно уважение. Те разгледаха и перспективите за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество в сектори от общ интерес.

Специален акцент в дискусията беше поставен върху международния дневен ред, като фокусът падна върху войната в Украйна и сигурността в Черноморския регион. Пред египетския си колега министър Петрова изтъкна нуждата от координирани международни действия за засилване на морската сигурност, опазване на безопасното корабоплаване и гарантиране на непрекъснатите доставки през Черно море.

От дипломатическото ни ведомство припомнят, че в петък Велислава Петрова проведе разговор и със заместник-министъра на външните работи на Азербайджан Елнур Маммадов, с когото обсъдиха стратегическото партньорство между двете държави.