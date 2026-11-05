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Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини
БТА

Външният министър призна за трудностите пред българското малцинство и обеща по-добра координация между институциите и научната общност

България ще продължи да защитава интересите на сънародниците ни в Западните български покрайнини, въпреки трудностите, пред които е изправена българската общност там. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на третата научна конференция "Западните български покрайнини - история и перспективи" в София.

„Наясно сме с трудностите, които изпитва българското национално малцинство там - както с тези, свързани със запазването на културно-историческите ценности, така и със социално-икономическите трудности, които са налице в днешно време“, подчерта Петрова.

Тя обърна внимание и на пречките, които срещат българските учени, включително при преминаването на границата. Според нея държавните институции трябва да работят по-тясно с академичната общност, за да се търсят практически решения на проблемите.

Министърът заяви, че правителството ще продължи да работи по въпросите на българското малцинство, като направи нова оценка на нерешените проблеми и възможностите за по-ефективна подкрепа.

По повод предстоящите избори Петрова изрази надежда, че те ще осигурят адекватно представителство на българската общност.

„Надявам се тези избори да представят адекватно гласа на българите там“, заяви тя.

Външният министър подчерта, че членството на България в Европейския съюз и НАТО не отменя ангажимента на страната към българските общности в съседните държави.

Двудневната конференция се провежда в София и Кюстендил, като събира учени, експерти и представители на институции. Организатори са Институтът за исторически изследвания при БАН, Научният институт "Западни покрайнини" и Културно-информационният център "Босилеград".

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