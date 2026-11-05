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Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини

Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини
БТА

В рамките на два дни ще бъдат представени 34 доклада, посветени на историята на региона и правата на българското малцинство в Сърбия.

Третата научна конференция "Западните български покрайнини – история и перспективи" започва днес, 5 ноември, в София. Форумът събира учени и изследователи от водещи български университети и научни институции, които ще обсъдят историческите, политическите и обществените въпроси, свързани с българските общности в Сърбия.

Конференцията ще бъде открита в столичния хотел "Рила", където ще се проведат четири научни заседания. Последното, пето заседание е насрочено за 6 ноември от 11:00 часа в Кюстендил.

Сред организаторите са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН), Научният институт "Западни покрайнини" и Културно-информационният център "Босилеград".

Общо 34 научни доклада ще разгледат миналото и настоящето на Западните български покрайнини. Сред основните теми са последиците от Първата световна война, бежанският въпрос и адаптацията на българите от Босилеградско, потърсили нов живот в България.

Особено внимание ще бъде отделено на положението на българското национално малцинство в Сърбия днес. Участниците ще обсъдят международноправната защита на неговите права, религиозните свободи и ролята на българските читалища за съхраняването на културната и националната идентичност.

В програмата са включени и доклади за значението на Западните покрайнини за националната сигурност на България, българо-сръбските отношения и опазването на културно-историческото наследство по поречието на река Тимок.

Сред изследваните исторически теми са и документите на Емануил Попдимитров, свързани с участието му в конгреса на европейските малцинства в Женева.

В конференцията ще участват представители на БАН, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Пловдивския и Великотърновския университет, както и на други научни и културни институции.

Форумът поставя във фокуса на научната дискусия както историческата съдба на Западните български покрайнини, така и съвременните предизвикателства пред българското население в Сърбия.

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