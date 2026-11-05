Иран: Два танкера и един буксир са се възпламенили при опити да преминат през Ормузкия проток
Плавателните съдове са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи днес, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
Единият танкер се е натъкнал на мина при опит да премине през коридор южно от Ормузкия проток, а другият е избухнал в пламъци на излизане от пролива в източната му част.
Влекач, който се приближил до втория танкер, за да помогне при потушаването на огъня, също избухнал в пламъци.