Светлин Стоянов: Очакваме управляващите да повдигнат въпроса за спиране на ударите в Черно море

Очакваме активна дипломатическа дейност от президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев с нашите партньори от ЕС, НАТО и Международната морска асоциация да бъде повдигнат въпроса за спиране ударите над търговски кораби в Черно море. Те застрашават екологичната ситуация и блокират българските пристанища. Това заяви Светлин Стоянов - председател на управителния съвет на БНАКК - Българска национална асоциация по кораборемонт и корабостроене и зам.-председател на Българската морска камара.

Очакваме да повдигнат въпроса с европейски компенсационен механизъм. Може да очакваме и застрахователна подкрепа за кораби, идващи в български пристанища и разширение на мерките за национален суверенитет, заедно с Румъния и Турция, каза той.

Той припомни, че е нужно България да има свой кораб за спасителни действия. "Във Варна и в Бургас има достатъчно количество влекачи, въпросът е в какво морско време и дали има готовност те да участват", каза Стоянов.

"Трафикът в Босфора е с 50% спад в сравнение с м.г.", обясни той отзвука от ударите в Черно море.