Парламентът обсъжда нови правила за бизнеса, капиталовия пазар и чистотата на въздуха

Народното събрание ще обсъди днес, 5 ноември, на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът е първа точка от програмата на депутатите и предвижда модернизиране на правилата за българския капиталов пазар.

Основната цел на измененията е да се улесни достъпът на малките, средните и стартиращите предприятия до финансиране. Предвижда се въвеждането на европейските изисквания по Директива (ЕС) 2024/2810, които дават възможност на дружествата да привличат инвеститори, без основателите им непременно да губят контрол върху управлението.

С новите правила ще бъде разрешено допускането до търговия на определени пазари на акции, които носят право на повече от един глас. Така основателите и ключовите акционери ще могат да запазят по-голямо влияние върху решенията на дружеството, дори когато привличат допълнителен капитал.

Законопроектът предвижда и механизми за защита на миноритарните акционери. При определени важни решения ще се изисква квалифицирано мнозинство както от подадените гласове, така и от представените на общото събрание акции.

Очаква се новата уредба да намали част от пречките пред иновативните компании, които търсят финансиране чрез капиталовия пазар.

В дневния ред на парламента са и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които ще бъдат разгледани на второ четене. Те са свързани с европейските изисквания за контрол върху вещества, нарушаващи озоновия слой, и флуорсъдържащи парникови газове.

Депутатите трябва да обсъдят на първо четене и изменения в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

Предвижда се Народното събрание да разгледа и годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 година.