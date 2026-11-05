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Студент пред ТАРАЛЕЖ: Къпем се с вода от тенджери, институциите ни прехвърлят една към друга

Близо 10 дни без топла вода, къпане при приятели и жалби без отговор - Даная разказва за ежедневието в студентско общежитие в София.

Близо 10 дни без топла вода - това е ежедневието на част от студентите в столичния Студентски град. За трудностите и липсата на отговор от институциите пред "Таралеж" разказа студентката Даная Ганчовска.

"Близо 10 дни нямаме топла вода. Вече никаква топла вода. Само ледена вода", сподели тя.

По думите ѝ студентите са принудени да се къпят при приятели или да затоплят вода с тенджери и електрически кани. Проблеми има и с отоплението, което едва днес е започнало да достига до общежитието.

Още по-голямо е недоволството от липсата на информация. Даная разказа, че при опитите да потърсят съдействие "Топлофикация София" и "Софийска вода" ги препращали една към друга, без да дадат конкретен срок за решаване на проблема.

Студентите вече са подали жалби до Столична община, "Топлофикация София", омбудсмана и кмета на район "Студентски".

"Не е човешко ние да седим на студено и да нямаме нито парно, нито топла вода", категорична бе Даная.

Как се справят студентите и какво разказа Даная Ганчовска - гледайте цялото интервю във видеото на "Таралеж".

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