Протестите в НАТФИЗ се разрастват: Студентите поискаха оставката и на образователния министър

Студентите от НАТФИЗ продължават протестите срещу ръководството на академията. Тази вечер се провежда десетата демонстрация с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, като недоволството вече е насочено и към министъра на образованието проф. Георги Вълчев.

Протестите започнаха заради съмнения за финансови злоупотреби, непрозрачна кадрова политика и натиск върху преподаватели. Според протестиращите одит на Министерството на образованието е установил нарушения в управлението на академията.

Повод за исканата оставка на образователния министър е забавянето на обещаната пътна карта за решаване на проблемите в НАТФИЗ. По думите на студентите документът е трябвало да бъде предоставен преди близо седмица, но това все още не се е случило.

Недоволните организираха протестно шествие до сградата на Министерството на образованието и науката, където настояха за конкретни отговори и действия от страна на институцията.

От НАТФИЗ отказаха коментар с обяснението, че ректорът проф. Мирослав Дачев е в командировка. От образователното министерство също не предоставиха позиция.

Така след десет протеста студентското недоволство вече обхваща не само управлението на академията, но и реакцията на държавните институции към поставените проблеми.