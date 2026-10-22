Майка след 50: Жени започват да споделят опита си все по-открито

Американската актриса Хилари Суонк обяви, че очаква третото си дете на 52-годишна възраст. Новината предизвика вълна от поздравления, но и остри критики в социалните мрежи. Докато някои приветстват решението ѝ, други поставят под въпрос дали жените трябва да стават майки след 50 години. Историите на няколко британки, родили на по-късна възраст, показват колко различни могат да бъдат пътищата към майчинството, разказва BBC.

Миналата седмица Хилари Суонк съобщи в Instagram, че очаква бебе през декември. Актрисата вече има близнаци, които роди на 48 години.

Публикацията ѝ отново повдигна въпроса за възрастта и майчинството, както и за обществените очаквания към жените, които решават да имат деца след 40 или 50 години.

„Семейството ми ме помисли за луда“

Кели Кларк от Кроули, Западен Съсекс, става майка на 50 години след процедура инвитро. Подобно на Суонк тя се сблъсква с неодобрение, включително от най-близките си хора.

„Мислеха ме за луда. Семейството ми се отрече от мен. Не искаха да имат нищо общо с мен“, разказва тя пред BBC Radio Sussex.

Близките ѝ предупреждавали, че ще бъде най-възрастната майка пред училището.

Когато е на 49 години, Кели, която преди това е работила като стюардеса, решава да замине за Атина, за да се подложи на инвитро процедура с донорска сперма.

„През целия си живот нямах късмет в любовта и знаех, че времето ми изтича. Просто си казах, че това е мое право като жена. Искам дете. Искам собствено семейство“, споделя тя.

Процедурата е успешна и Кели ражда здраво момиченце, което днес е на пет години.

По думите ѝ дъщеря ѝ е най-добрият ѝ приятел и тя не може да си представи живота без нея.

С времето отношението на близките ѝ също се променя. След като виждат как отглежда детето си, семейството ѝ отново се сближава с нея.

Роди на 52 години: „Всяка жена трябва да знае, че има избор“

Меган Мари от Брайтън също става майка на 52-годишна възраст. Миналата година тя ражда дъщеря си Есме.

Меган вече има 12-годишен син от предишна връзка, но с партньорката ѝ Тереза искали да имат и общо дете.

Тя обяснява, че при еднополовите двойки решението за родителство често изисква повече планиране и подготовка.

Заради възрастта си срещнала трудности при намирането на клиника, която да се съгласи да извърши инвитро процедурата. След като открила подходящо лечебно заведение обаче, отношението към нея било изключително положително.

„Не само се отнасяха към мен с уважение, но усещах и възхищение“, разказва тя.

В деня на планираното цезарово сечение Меган пристигнала в болницата с официална рокля и червено червило.

„Влязох в операционната с танцова стъпка“, спомня си тя.

Според нея е важно жените да знаят, че имат възможности за избор, независимо дали са сами, имат партньорка или се сблъскват с репродуктивни затруднения.

Какви са рисковете при бременност след 40 години?

Бременността в по-късна възраст изисква по-внимателно медицинско наблюдение.

Британската Национална здравна служба (NHS) препоръчва жените над 40 години да бъдат проследявани от специалист, тъй като при тях съществува повишен риск от определени усложнения.

Сред тях са гестационният диабет и високото кръвно налягане.

Това обаче не означава, че всяка бременност след 40 години протича с усложнения. Много жени на тази възраст износват и раждат здрави деца.

Акушерката Джъстин Гарети от Брайтън смята, че жените, които решават да станат майки по-късно, често са обмислили много внимателно тази стъпка.

Според нея зрелостта може да бъде предимство, тъй като тези жени по-често се чувстват емоционално подготвени за родителството.

Тя обаче предупреждава, че отглеждането на малко дете изисква много енергия и може да бъде особено изтощително за по-възрастните родители.

„Постоянно пресмятам на колко години ще бъда, когато синът ми порасне“

Кейти Търнър от Хасокс ражда сина си Ноа на 44 години. Днес той е на девет месеца, а тя скоро ще навърши 45.

Подобно на много други жени Кейти прекарва голяма част от 30-те си години, концентрирана върху професионалното си развитие.

„Тридесетте ми години преминаха в кариера. Просто не срещнах човек, с когото да искам да имам дете“, разказва тя.

След като среща настоящия си партньор, двамата започват опити за бебе. След няколко години без успех се насочват към инвитро оплождане.

Кейти забременява при втория опит.

Въпреки че е значително по-възрастна от останалите жени в групата си за подготовка за раждане, тя определя бременността си като много добро преживяване.

Признава обаче, че не ѝ било лесно да се отпусне напълно, защото непрекъснато ѝ напомняли за повишените рискове.

Днес се чувства щастлива, че има син, но възрастта продължава да я тревожи.

„Постоянно си правя сметки – когато той бъде на определена възраст, аз на колко години ще бъда?“, споделя тя.

В същото време Кейти смята, че житейският ѝ опит я прави по-спокойна майка.

По думите ѝ с годините човек се научава да различава наистина важните проблеми от дребните ежедневни тревоги.

Има ли „правилна“ възраст за майчинство?

За Кели Кларк възрастта не е определяща за това какъв родител е човек.

Тя казва, че се чувства в добра физическа форма, има младежко отношение към живота и никога не се е възприемала като най-възрастната майка пред училището.

„Важното е как се чувстваш. Аз съм в добра форма и гледам на живота с младежки дух“, споделя тя.

Историите на тези жени показват, че решенията за майчинство могат да бъдат повлияни от различни обстоятелства – кариера, липса на подходящ партньор, репродуктивни затруднения или желание за създаване на семейство на по-късен етап от живота.

Макар медицинските рискове да нарастват с възрастта, личната готовност, здравословното състояние и достъпът до качествени медицински грижи също имат значение.

А дебатът около бременността на Хилари Суонк поставя по-широк обществен въпрос – доколко възрастта трябва да определя решенията на жените за собственото им семейство.