Милиони хакерски атаки за часове: Критични пробойни в софтуер блокираха сайтове по целия свят

Правителства и големи международни компании предприемат спешни мерки за защита на интернет системите си след откриването на сериозни уязвимости в програмния език PHP, използван от огромен брой уебсайтове по света. Проблемът доведе до временно спиране на банкови, транспортни и държавни онлайн услуги, а компанията Cloudflare отчете милиони опити за хакерски атаки само часове след публичното оповестяване на пропуските в сигурността, съобщава Ройтерс.

Кризата започна в сряда, когато редица държавни институции и частни компании временно ограничиха достъпа до сайтовете си като предпазна мярка.

Засегнати бяха онлайн услуги от Япония до Финландия, включително банкови платформи, авиокомпании, железопътни оператори и данъчни администрации.

Случаят разкри колко силно съвременните цифрови услуги зависят от технологии, разработени преди десетилетия, които продължават да бъдат основна част от инфраструктурата на интернет.

Милиони опити за атаки след разкриването на уязвимостите

Разработчиците на PHP публикуваха в сряда актуализации, които отстраняват две критични уязвимости в програмния език.

Проблемите са съществували в софтуера в продължение на години, преди да бъдат открити с помощта на изкуствен интелект.

Разработчиците призоваха потребителите и организациите незабавно да обновят системите си.

Според белгийската компания за киберсигурност Aikido Security подробности за уязвимостите са станали публично достояние още преди да бъдат готови защитните актуализации.

Това е създало възможност за злоупотреби от страна на хакери.

Главният изпълнителен директор на Cloudflare Матю Принс съобщи, че броят на опитите за използване на уязвимостите е нараснал изключително бързо.

По думите му през десетте часа преди публичното съобщение компанията е регистрирала хиляди опити за атаки. Само 45 минути след оповестяването им броят е достигнал десетки хиляди, а в рамките на два часа – стотици хиляди.

Впоследствие опитите са станали милиони.

Тези данни се отнасят до засечени опити за експлоатиране на уязвимостите, а не непременно до успешни пробиви в системите.

Банки, авиокомпании и държавни институции спряха онлайн услуги

Сред най-силно засегнатите държави е Япония, където редица големи компании временно ограничиха достъпа до част от интернет услугите си.

Сред тях са финансовите институции Nomura и Mitsubishi UFJ Financial Group, авиокомпанията ANA и железопътният оператор East Japan Railway.

Пивоварната група Asahi също спря временно определени сайтове и системи, докато извършва оценка на рисковете за сигурността.

Застрахователната компания Tokio Marine Holdings преустанови достъпа до корпоративния си сайт.

Японското Министерство на финансите и Метеорологичната агенция частично ограничиха онлайн услугите си, а Националната данъчна агенция временно изключи своята платформа.

Подобни мерки предприеха и компании в Европа.

Френският телекомуникационен оператор Orange съобщи, че е ограничил достъпа до определени сайтове и приложения, базирани на PHP, в няколко свои подразделения.

Финландия предупреди, че възстановяването може да отнеме седмици

Във Финландия държавният доставчик на информационни услуги Valtori продължи инсталирането на защитните актуализации през нощта.

След временното спиране на публични държавни уебуслуги компанията започна постепенно да възстановява достъпа до тях.

Генералният директор на Valtori Хану Науманен предупреди, че процесът може да бъде продължителен.

Според него възстановяването на услугите може да отнеме дни или дори седмици, тъй като освен инсталирането на актуализациите е необходимо и внимателно тестване на системите.

От компанията уточниха, че прекъсванията са били превантивни и не са резултат от успешна кибератака.

Китай и Южна Корея също предприемат спешни мерки

Китайското министерство на промишлеността призова организациите да проверят системите си и да преминат към най-новите защитени версии на PHP.

Ведомството препоръча също засилено наблюдение на киберсигурността и подмяна на пароли, потребителски акаунти и ключове за достъп, когато това е необходимо.

Южна Корея повиши нивото на предупреждение за киберзаплахи в частния сектор и задейства мерки за извънредно реагиране.

Китайският доставчик на облачни услуги Tencent Cloud също призова клиентите си да инсталират актуализациите, но не препоръча масово спиране на уебсайтове.

Какво представлява PHP и защо проблемът е толкова сериозен?

PHP е програмен език, който се използва за създаване и управление на динамични уебсайтове и онлайн приложения.

Той стои зад голяма част от интернет инфраструктурата, включително системи за управление на съдържание, електронни магазини и различни публични услуги.

Уязвимостите в подобна широко използвана технология могат да засегнат едновременно огромен брой организации.

Допълнително предизвикателство е, че много сайтове работят със стари версии на софтуера, които не се поддържат или изискват по-сложни промени.

Според Феликс Куленкамп, ръководител на отдела по сигурността в германската дигитална асоциация Bitkom, голяма част от големите оператори вече са извършили необходимите актуализации.

За по-малките организации и сложните информационни системи обаче процесът може да отнеме значително повече време.

Ако даден сайт използва остаряла версия на PHP, за която вече не се предоставят защитни обновления, може да се наложи цялостно модернизиране на системата.

Изкуственият интелект променя киберсигурността

Особено внимание привлича фактът, че уязвимостите са били открити с помощта на изкуствен интелект.

Специалистите предупреждават, че същите технологии могат да бъдат използвани и от киберпрестъпниците за по-бързо откриване и експлоатиране на слабости в софтуера.

Съоснователката на Aikido Security Маделин Лорънс определя ситуацията като надпревара между организациите, които се опитват да защитят системите си, и нападателите, които използват новите технологични възможности.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела също коментира кризата по време на събитие в Германия.

Той заяви, че отдавна не е виждал подобна ситуация, и подчерта значението на разработването на софтуер, който може да бъде поддържан сигурно дори когато информационните системи стават все по-сложни.

Според експертите случаят показва колко бързо един проблем в широко използвана технология може да засегне услуги от ключово значение за ежедневието на милиони хора.