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Канада търси стратегическо партньорство с Турция на фона на напрежението със САЩ

Канада търси стратегическо партньорство с Турция на фона на напрежението със САЩ
АП/БТА

Премиерът Марк Карни пристигна на двудневно посещение, по време на което ще обсъди с Ердоган сътрудничество в енергетиката, отбраната и търговията

Канадският министър-председател Марк Карни пристигна на двудневно посещение в Турция с цел задълбочаване на двустранните отношения и изграждане на стратегическо партньорство. Визитата се провежда на фона на усилията на Отава да намали икономическата си зависимост от Съединените щати, съобщава Асошиейтед прес.

Карни ще проведе разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и други официални представители в Анкара, след което ще посети Истанбул за срещи с представители на бизнеса.

Това е първото двустранно посещение на канадски премиер в Турция. Според канадския посланик в Анкара Марсел Лебльо основната цел е приемането на съвместна декларация за стратегическо партньорство.

Сред водещите теми ще бъдат енергетиката, ядрените технологии, добивът на критични суровини и отбранителната промишленост. Предвижда се обсъждане и на възможността за сключване на споразумение за свободна търговия.

Особен интерес представлява сътрудничеството в ядрената енергетика. Турция планира изграждането на втора атомна електроцентрала на черноморското крайбрежие, докато руската компания "Росатом" продължава строителството на АЕЦ "Аккую" на Средиземно море.

Според канадското правителство двустранната търговия е нараснала с 50% през последните пет години. Отава вижда допълнителен потенциал в аерокосмическата индустрия, високите технологии и минния сектор.

Посещението идва в момент на обтегнати търговски отношения между Канада и САЩ заради митата, въведени от администрацията на Доналд Тръмп. Допълнително напрежение предизвикаха и изказвания на американския президент, поставящи под въпрос канадския суверенитет.

Междувременно международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" призова Карни да постави пред Ердоган въпроса за човешките права в Турция.

Организацията изрази притеснения относно натиска върху опозицията, журналистите и гражданските активисти, както и задържането на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за един от основните политически съперници на турския президент.

В отношенията между двете държави съществува и важен отбранителен аспект. През 2024 година Канада премахна ограниченията за износ на оръжие за Турция, въведени по-рано заради турските военни операции в Сирия и конфликта между Армения и Азербайджан.

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