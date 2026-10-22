Ревански с предупреждение от съда: Играят с огъня!

"Да не си играят с политическия мир! Играят с огъня!" С тези думи кметът на Белица Радослав Ревански влезе в съдебната зала в Бургас, където се разглежда искането на прокуратурата за постоянното му задържане, както и това на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Двамата са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Третият обвиняем е областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, който е под домашен арест по друго дело.

Според наблюдаващия прокурор Мирослав Илиев разследването обхваща обществени поръчки за около 7 млн. евро в община Сунгурларе, включително за ремонт на улици и обществени сгради.

Обвинението твърди, че тримата са имали разпределени роли. Широков осъществявал контактите с фирмите, Гавазов влияел върху общинските комисии, а Ревански съдействал за осигуряване на финансиране.

"Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила", заяви прокурор Илиев, цитиран от bTV.

Разследващите тепърва ще установяват дали и какви суми действително са били предадени. Предстоят финансов одит и експертизи за евентуални щети върху бюджета. Прокуратурата уточни, че обществени поръчки на община Белица не са предмет на настоящото производство.

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки и привърженици на Димитър Гавазов, които изразиха подкрепата си за задържания кмет.

Главният експерт в община Сунгурларе Петър Мушиев заяви, че е бил подложен на натиск при разпита си, и отрече нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвиненията като скалъпени.

Заместник областният председател на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея арестите са политически мотивирани и обвини управляващите от "Прогресивна България" в натиск.

От своя страна Христо Широков постави въпроса дали действията на властите не представляват саморазправа с избирателите на ДПС.

"Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?", попита той.

Междувременно ДПС обяви намерение да сезира прокуратурата за твърдения, че директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков е оказвал натиск върху Ревански да премине към "Прогресивна България" в замяна на политическа закрила.