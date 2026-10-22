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Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро
Facebook/ Bayern Munchen

Viessmann стана четвъртият миноритарен акционер в германския гранд.

Байерн Мюнхен укрепи финансовата си структура, след като Viessmann Generations Group придоби близо 6,7% от акциите на футболното дружество. Германската семейна компания е партньор на клуба от 2018 година.

Сделката е реализирана чрез увеличение на капитала и обхваща последния пакет, който може да бъде придобит от външен инвеститор. Viessmann се присъединява към Adidas, Audi и Allianz, които след операцията ще притежават по малко под 7,8%.

Сдружението Байерн Мюнхен ще запази контролния пакет от 70%, а четиримата стратегически партньори ще държат общо останалите 30%.

Финансовите параметри не бяха обявени официално, но според медийни информации инвестицията е на стойност около 250 млн. евро. Това предполага обща оценка на футболното дружество от приблизително 3,7 млрд. евро.

Очаква се средствата да увеличат собствения капитал на Байерн и да предоставят по-голяма финансова свобода за бъдещото развитие на клуба.

Сделката ще доведе и до промяна в управлението. Изпълнителният директор на семейната група Макс Виесман се очаква да влезе в Надзорния съвет на Байерн, чийто състав ще бъде увеличен от девет на десет членове.

„Тази стъпка укрепва акционерната структура и разширява възможностите ни за действие“, заяви президентът на Байерн Херберт Хайнер.

От Viessmann подчертаха, че искат да помогнат на клуба да съхрани своята идентичност, финансова независимост и устойчиви успехи.

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