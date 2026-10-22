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Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед

Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед
АП/БТА

Реал Мадрид, Бетис и Астън Вила останаха с пълен актив в Шампионската лига

Байерн Мюнхен и Арсенал завършиха 2:2 в един от най-очакваните мачове от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата отбора си размениха по едно попадение през двете полувремена на „Алианц Арена“.

Лондончани загубиха Букайо Сака заради контузия още в седмата минута, но неговият заместник Еберечи Езе откри резултата в 25-ата. Алфонсо Дейвис изравни десет минути по-късно след подаване на Хари Кейн.

Английският нападател изведе Байерн напред от дузпа в 60-ата минута, но Деклан Райс донесе точката на Арсенал с мощен удар от малък ъгъл в 82-рата. Проблемите за германския тим се увеличиха в края, когато резервата Луис Диас също напусна контузен.

Арсенал събра седем точки и заема седмото място, докато Байерн е 14-и с пет.

Реал Мадрид записа трета поредна победа след 4:1 над РБ Лайпциг на „Сантиаго Бернабеу“. Бернардо Силва откри преди почивката, а Арда Гюлер, Килиан Мбапе и Ян Диоманде се разписаха през втората част. Почетният гол за германците беше дело на Тидиам Гомис.

Бетис също остана с максимален актив след домакински успех с 1:0 над Фейенорд. Единственото попадение отбеляза Иско от дузпа в 59-ата минута. Астън Вила победи Викинг с 3:1 след голове на Рос Баркли и Емилиано Буендия, както и автогол на Хенрик Хегхайм.

Интер постигна първата си победа в турнира с 1:0 над Шахтьор Донецк. Карлос Аугусто отбеляза решаващия гол в 77-ата минута, когато италианският тим вече играеше с човек по-малко след изгонването на Алесандро Бастони.

Комо поднесе голямата изненада на вечерта, разгромявайки Манчестър Юнайтед с 4:1. Нико Пас се разписа два пъти, а Анастасиос Дувикас и Джакобо Рамон добавиха по едно попадение. Джошуа Зиркзее оформи крайния резултат в добавеното време.

Това е най-голямата европейска победа в историята на Комо. Манчестър Юнайтед вече е в серия от седем поредни мача без успех във всички турнири.

Галатасарай спечели с 4:2 гостуването си на Лил. Юнус Акгюн, Алексей Батраков и Виктор Осимен бяха точни за турския тим, а Берке Йозер си отбеляза автогол.

В останалите срещи Брюж надви Ланс с 3:0, а ЛАСК Линц постигна първата си победа след 3:2 като гост на Спортинг Лисабон.

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