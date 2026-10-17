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Виктор Гьокереш обмисля раздяла с Арсенал още през януари

Виктор Гьокереш обмисля раздяла с Арсенал още през януари
АП/БТА

Шведският нападател е недоволен от липсата на титулярно място, а интересът на „артилеристите“ към Хулиан Алварес поражда допълнителни съмнения за бъдещето му

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш е готов да поиска трансфер още през зимния прозорец, твърди TEAMtalk. Причината за недоволството на шведския национал е ограниченото му игрово време във Висшата лига под ръководството на Микел Артета.

Според информацията 28-годишният футболист се чувства все по-изолиран от тактическата схема на лондончани. През настоящия сезон той все още не е започвал като титуляр в английското първенство, тъй като Кай Хаверц се е утвърдил като предпочитан избор на върха на атаката.

Ситуацията е изненадваща на фона на силния дебютен сезон на Гьокереш в Северен Лондон. След трансфера си от Спортинг (Лисабон) за 60 милиона паунда той отбеляза 21 гола през кампанията 2025/26 и помогна на Арсенал да спечели шампионската титла и да достигне до финала в Шампионската лига.

Притесненията на нападателя са се засилили заради интереса на „артилеристите“ към звездата на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Евентуалното привличане на аржентинеца би направило конкуренцията в атаката още по-сериозна и би ограничило допълнително възможностите на Гьокереш.

Твърди се, че ръководството на Арсенал също не изключва раздяла през януари. Продажбата на шведа би могла да осигури част от средствата, необходими за привличането на нов централен нападател.

Към момента няма официално потвърждение от Арсенал или от представителите на Гьокереш, че футболистът действително е поискал да напусне клуба.

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