Арсенал се измъкна срещу Лийдс след гол на резерва

Арсенал трябваше да премине през сериозни затруднения срещу Лийдс в двубоя от шестия кръг на Висшата лига. Гостите поведоха в началото на второто полувреме, но шампионите стигнаха до пълен обрат в рамките на седем минути.

„Артилеристите“ владееха повече топката през първата част, но най-чистите положения бяха пред тяхната врата. В 28-ата минута Доминик Калвърт-Люин стреля опасно отблизо, но Давид Рая направи впечатляващо спасяване.

Испанският вратар отново трябваше да се намесва в края на полувремето, когато отрази удар на Габриел Гудмундсон от малък ъгъл.

Арсенал също имаше своите възможности. Кай Хавертц отправи удар с глава, спасен от Джеймс Трафорд, а Букайо Сака не успя да завърши добра атака на домакините малко преди почивката.

Лийдс стигна до заслужено попадение в 55-ата минута. Гудмундсон върна топката назад, Рая не успя да я достигне, а Джеймс Джъстин се появи на далечната греда и с мощен удар даде аванс на гостите.

Отговорът на Арсенал дойде само осем минути по-късно. Бен Уайт намери Рикардо Калафиори в наказателното поле, а италианецът завърши отблизо. Рикошетът остави Трафорд без възможност за реакция и резултатът стана 1:1.

Микел Артета реагира с тройна смяна, като в игра се появиха Виктор Гьокереш, Бен Уайт и Бруно Гимараеш.

Именно Гимараеш направи пълния обрат в 70-ата минута. Деклан Райс изведе резервата с майсторски пас, а бразилецът насочи топката в долния ляв ъгъл за 2:1.

Арсенал беше близо и до трето попадение. Райс пусна топката успоредно на голлинията към Мартин Йодегор, но Тарик Мухаремович се намеси в последния момент и помогна на Трафорд да овладее.

Двубоят беше първи за Арсенал след новината, че Микел Артета е подписал нов договор с клуба до 2030 година.