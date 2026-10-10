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Артета след новия договор с Арсенал: Всеки ден трябва да доказваме, че заслужаваме това ниво

Артета след новия договор с Арсенал: Всеки ден трябва да доказваме, че заслужаваме това ниво
АП/БТА

Испанецът разкри защо е решил да остане при „артилеристите“, отказа да коментира казуса с Манчестър Сити и обяви кадровите проблеми преди мача с Лийдс

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази задоволството си от новия договор с клуба и подчерта, че амбицията му е да продължи започнатото на „Емиратс“. Испанецът говори преди домакинството на Лийдс, с което шампионите откриват шестия кръг във Висшата лига днес от 14:30 часа българско време.

Артета благодари на собствениците и ръководството за доверието, което са му гласували.

„За мен е огромна чест. Семейството ми и аз сме изключително благодарни, че ще продължим да се наслаждаваме на това невероятно пътешествие, което започна преди почти седем години. Още от самото начало казах, че клубът и аз искаме едно и също“, заяви испанецът.

По думите му решаваща за подписването е била увереността, че всички в Арсенал гледат в една посока.

„Когато взимаш решение за бъдещето, най-важното е да погледнеш хората в стаята и да видиш усмивки по лицата им и вълнение в очите им. Това усетих у Стан и Джош Кронке, ръководителите, служителите и футболистите. Всеки ден трябва да доказваме, че заслужаваме да бъдем на това ниво.“

Артета призна, че е направил лична равносметка дали все още разполага с необходимите желание и енергия да продължи работата си в Лондон.

„Понякога трябва да спреш и да се запиташ колко дълго можеш да продължиш и дали можеш да го правиш именно тук. Имаш ли необходимите желание и енергия? Моят отговор беше положителен. Ако един ден усещането се промени, ще го обмислим.“

Мениджърът открои единството и възстановената идентичност на Арсенал сред най-важните постижения през своя престой.

„В момента всеки се чувства част от нещо. Има силно единство, а клубът разполага с ясна идентичност, амбиция и посока. Това е нещо, за което трябва да се бориш всеки ден.“

Испанецът не се ангажира с прогноза колко дълго ще продължи треньорската му кариера, но категорично отхвърли възможността скоро да се оттегли за продължителна почивка.

„Все още съм много млад, а това е първият ми опит като старши треньор. Всичко опира до страстта, амбицията и решителността. За мен е истинска привилегия да правя това всеки ден. В момента мисълта за почивка изобщо не ми минава през главата.“

Артета беше попитан и за ситуацията около Манчестър Сити, където работеше като асистент на Джосеп Гуардиола. Той отказа да заеме позиция, докато процедурата по обжалване не приключи окончателно.

„Важно е да уважаваме процедурата и процеса, който все още не е завършил. Моята позиция, както и тази на клуба, е да не правим повече коментари, докато случаят не бъде разрешен.“

Испанецът подчерта, че Арсенал не трябва да се разсейва от проблемите на конкурентите си и е длъжен да се съсредоточи изцяло върху собственото си представяне.

„Това не зависи от нас. От нас зависи подготовката ни и футболистите да бъдат във възможно най-добро състояние, за да победим Лийдс.“

Артета заяви още, че независимо от дискусиите около финансовите правила Висшата лига остава най-силното първенство в света.

„Тук съм от повече от 20 години и тя ще продължи да бъде най-добрата лига. Има клубове като Брайтън и Брентфорд, които управляват ресурсите си изключително интелигентно.“

Мениджърът разкри и кадровите проблеми преди срещата с Лийдс. Участието на Деклан Райс остава под въпрос, тъй като натоварването на английския национал трябва да бъде внимателно контролирано.

„Откакто се завърна от Световното първенство, Деклан имаше няколко проблема. Знаем колко мачове е изиграл през последните три години, затова беше разумно да получи почивка. Надявам се да бъде на разположение.“

Кай Хавертц и Езри Конса също са изпитвали физически затруднения, докато Цолис ще отсъства няколко седмици заради мускулна контузия. Добрата новина за Арсенал е, че Пиеро Инкапие, Кристиан Москера и Бен Уайт са възстановени и могат да играят срещу Лийдс.

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