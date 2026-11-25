Иран съобщи за нови инциденти с петролни танкери в Ормузкия проток, след като два плавателни съда са се натъкнали на морски мини рано тази сутрин. Напрежението в района остава високо на фона на продължаващия от месеци конфликт между САЩ, Израел и Иран, предаде ДПА.

Информацията беше разпространена от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Към момента обаче съобщението не е потвърдено от независими източници.

Иранските военноморски сили отправиха предупреждение към корабоплавателните компании да избягват неразрешените маршрути през протока и да не изключват системите за проследяване на плавателните съдове.

Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Индийския океан, се превърна в един от основните центрове на напрежение между Вашингтон и Техеран. През него преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

След началото на военните действия на 28 февруари, водени от САЩ и Израел, Иран на практика блокира корабоплаването по стратегическия маршрут. Това предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и доведе до рязко поскъпване на горивата в международен мащаб.

Вашингтон предприема мерки за възстановяване на свободното корабоплаване, включително чрез осигуряване на военен ескорт за гражданските плавателни съдове.

Междувременно дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта остават без резултат. Преговорите между САЩ и Иран са в застой от месеци, а ситуацията в Ормузкия проток продължава да бъде сериозен риск за международната търговия и енергийните доставки.