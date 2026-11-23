Британският плувец Луис Пю е преплувал Ормузкия проток в рамките на три дни, за да привлече вниманието към екологичните щети, причинени от войната в региона. По време на начинанието си той е станал свидетел на нападения срещу търговски кораби, експлозии и прелитащи над района военни самолети.

Пю, който е патрон на океаните към Програмата на ООН за околната среда, е изминал приблизително 15 километра по един от ключовите маршрути за транспортиране на петрол от Близкия изток.

Според информация на неговата фондация още в първия ден от преплуването танкер е бил ударен от снаряд на около четири километра от мястото, където се е намирал плувецът. На следващия ден той забелязал пламъци зад нос, който го отделял от горящия кораб за превоз на втечнен нефтен газ „Тара Газ“. По-късно преминал съвсем близо до плавателния съд, докато той все още бил обхванат от огъня.

„Първата ми мисъл беше за моряците на борда. Пламъците бяха огромни. Тези плавателни съдове превозват леснозапалими газове и нападение срещу тях може да има катастрофални последици – не само за екипажите, но и за заобикалящата морска среда“, разказва Пю пред в. „Гардиън“.

На 56 години британецът предприема първата си подобна експедиция в зона на военен конфликт. Чрез нея той отправя призив за прекратяване на бойните действия, възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и предприемане на мерки за ограничаване на екологичните последици от войната.

Пю се смята за първия човек, опитал да преплува значително разстояние в Ормузкия проток след началото на конфликта през март. Пътят му започва от остров Мусандам в Оман и преминава покрай планинските брегове и заливите на едноименния полуостров. Маршрутът продължава край мангровите гори на Иран и завършва при нос Ормуз в северната част на полуострова.

„Войната причинява огромни човешки страдания. Отнемат се животи, семейства се разделят, а домове, болници и училища могат да бъдат разрушени за минути. Но има и друга жертва, на която се обръща твърде малко внимание – самата природа. А нанесените щети могат да останат дълго след края на бойните действия“, предупреждава плувецът.

По време на цялата експедиция той е бил придружаван от малък екип, включващ лодка и каяк, които са осигурявали подкрепа по маршрута.

Екологичните последици от атаките

По данни на ООН от началото на конфликта са били атакувани най-малко 175 плавателни съда. Приблизително 30 от нападенията са причинили сериозно замърсяване.

Екологичните последици от подобни инциденти могат да засегнат големи морски територии. Попадането на нефт и химически вещества във водата представлява опасност за морските организми и крайбрежните екосистеми. Особено уязвими са кораловите рифове, подводните ливади от морска трева и мангровите гори.

Ормузкият проток и прилежащите му води са местообитание на редица защитени и застрашени видове, сред които дюгони, морски костенурки, китови акули и делфини. По време на плуването си Пю е забелязал множество делфини, които се движели след лодката му, както и морски костенурки и различни видове птици.

Британецът отново подчертава, че замърсяването вследствие на военните действия може да остави трайни следи върху морската природа, дори след приключването на конфликта.

Близо 40 години плуване в защита на природата

Преплуването на Ормузкия проток е поредната инициатива на Луис Пю, чрез която той използва спортните си постижения, за да привлече международното внимание към екологични проблеми.

В продължение на почти четири десетилетия британецът е организирал плувни експедиции в някои от най-уязвимите природни райони на планетата – от Северния полюс и Антарктида до големи реки и океани.

През 2007 г. той става първият човек, преплувал открита водна площ на Северния полюс. Инициативата му цели да насочи вниманието към топенето на арктическия лед и последиците от климатичните промени.

През 2023 г. Пю преплува и цялото течение на река Хъдсън в САЩ, изминавайки около 507 километра в подкрепа на опазването на чистите реки.

От 2013 г. той заема поста патрон на океаните към Програмата на ООН за околната среда. Според неговата фондация кампаниите му са допринесли за сключването на споразумения за защита на повече от 3,5 милиона квадратни километра уязвими океански територии.