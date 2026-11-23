Удареният от дронове в Балтийско море руският товарен кораб „Спарта 2 “ вече е изтеглен от финландските териториални води. Това потвърди президентът на Финландия Александър Стуб, цитиран от международни медии.

Плавателният съд беше атакуван в събота, след което се запали и навлезе във финландски води. Според финландската армия зад удара вероятно стои Украйна. В гасенето на пожара се включиха екипи от Финландия, Естония и Русия.

Всички 16 души на борда бяха евакуирани, един е леко ранен. Стуб заяви, че последиците от войната в Украйна вече се усещат и в региона на Финския залив.