Олимпик Марсилия допусна сензационен обрат от 2:0 до 2:3 срещу Льо Ман на "Велодром". Двубоят беше от 11-ия кръг на френската Лига 1. Домакинските фенове изпратиха отбора с освирквания след края на срещата.

Марсилия стигна до гол в 17-ата минута чрез Игор Пайшао. Попадението обаче беше отменено заради засада. Тимът на Брюно Женезио все пак откри резултата в 33-ата минута, като Си Джей Игън Райли изведе с фалцово подаване Амин Гуири, който стреля покрай вратаря на гостите за 1:0.

Пет минути преди края на първата част Гуири намери Игор Пайшао, който от удобна позиция вкара втори гол.

В 70-ата минута Луи Мафута намали за гостите на 2:1 след отлично изпълнен пряк свободен удар, при който топката премина покрай стената, отби с в левия стълб на вратата на Де Ланге и влетя в мрежата му.

В 77-ата минута Льо Ман получи право да изпълни дузпа, след като шут на Траоре бе спрян с ръка от Улисес Гарсия в наказателното поле. Вратарят Де Ланге обаче изби с крак силния удар по земя на Мафута.

В 84-ата минута Ерван Кола от гостите бе изпуснат зад защитата и първият му удар бе спасен от вратаря Де Ланге, но той бе точен при добавката - 2:2.

В 95-ата минута резервата Жан Веркруиз донесе успеха за Льо Ман с първия си гол в Лига 1 и хвърли отбора в екстаз.

Така Олимпик Марсилия пропусна възможност при победа да се изкачи в Топ 3 на класирането на Лига 1 и остана да дели шестото място с Брест с по 18 точки. Льо Ман се измъкна от зоната на изпадащите, като вече е 13-и с 11 точки.

Следващия мач на Марсилия е срещу Левски. Двубоят е в четвъртък от 19:45 часа на "Велодром".