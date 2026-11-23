След поредица от необичайно топли дни температурите в страната ще се понижат. В края на ноември се очакват валежи от дъжд и сняг, а предварителните прогнози допускат сутрешни температури до минус 10 градуса през първата седмица на декември=

В понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. Почти навсякъде ще духа силен северозападен вятър с пориви до 70–80 км/ч. НИМХ е обявил жълт и оранжев код за силен вятър. Дъждовете ще се придвижват от северозапад на югоизток, а в крайните югоизточни райони са възможни гръмотевици и ситна градушка. Температурите за кратко ще достигнат 15–20 градуса, след което бързо ще се понижат. На отделни места в предпланинските райони на Западна България дъждът може да премине в мокър сняг.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, но студено. Сутрешните температури ще са около и под нулата, а на места в Западна България при ясно и тихо време ще паднат до минус 5 градуса. Максималните във вторник ще са между 3 и 8 градуса, а в сряда – между 5 и 10 градуса.

През втората половина на седмицата средиземноморски циклон ще донесе облаци и валежи, а от север ще нахлуе още студен въздух. Сутрин се очакват мъгли и ниска облачност. В четвъртък ще превали дъжд, който в Северозападна България може за кратко да премине в сняг.

По-съществени валежи се очакват от петък следобед до неделя. Според предварителната прогноза на много места дъждът ще премине в сняг с понижението на температурите. Възможно е на места да се образува снежна покривка, която да затрудни движението по пътищата. В събота следобед температурите ще бъдат между 2 и 7 градуса, а в неделя – около нулата.

Ако студеният арктически въздух се задържи над Източна Европа, през първата седмица на декември сутрешните температури могат да паднат до минус 8 – минус 10 градуса. В началото на седмицата ще е облачно с малка вероятност за валежи, а около средата ѝ се очаква повече слънце. С наближаването на Никулден отново ще има условия за дъжд и сняг.