Сняг над 1700 метра: Планинските спасители предупреждават туристите

Условията за туризъм във високите части на планините са неблагоприятни заради мъгла, валежи и умерен до силен вятър. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст, цитирани от БТА.

Според планинските спасители високите части не са подходящи за туристически преходи, докато в по-ниските райони разходките са възможни при съобразяване с метеорологичната обстановка.

Във високите части на планините превалява, има намалена видимост заради мъглата и духа умерен до силен вятър. В ниските части също се очакват валежи от дъжд.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) облачността над планините ще бъде значителна, като на височина над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг.

Умереният и силен северозападен вятър ще доведе до съществено понижение на температурите.Максималните стойности на височина 1200 метра ще бъдат около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

От Планинската спасителна служба съобщават, че през изминалото денонощие не са постъпвали сигнали за инциденти в планините.

Неблагоприятните метеорологични условия налагат повишено внимание при планиране на планински преходи, особено във високите части, където валежите, мъглата и силният вятър могат да затруднят придвижването.