Промени по АМ "Тракия": Автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента

Движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас ще бъде временно ограничено в понеделник, 16 ноември, заради ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Ограничението ще обхване участъка между 139-и и 141-ви километър в област Пловдив, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 7:30 до 17:00 часа ще бъдат затворени активната и аварийната лента в платното за Бургас. През този период автомобилите ще преминават единствено през изпреварващата лента.

Ремонтните дейности ще продължат девет часа и половина, като се очаква ограничението да затрудни преминаването през участъка при по-интензивен трафик.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да избягват рискови изпреварвания в района на ремонта.

Шофьорите могат да получават актуална информация за пътната обстановка чрез официалния сайт на Агенция "Пътна инфраструктура" - traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.