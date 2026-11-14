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Промени по АМ "Тракия": Автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента

Промени по АМ "Тракия": Автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента
Pixabay

На 16 ноември движението в посока Бургас ще бъде ограничено между 139-и и 141-ви километър заради ремонт на асфалтовата настилка

Движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас ще бъде временно ограничено в понеделник, 16 ноември, заради ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Ограничението ще обхване участъка между 139-и и 141-ви километър в област Пловдив, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 7:30 до 17:00 часа ще бъдат затворени активната и аварийната лента в платното за Бургас. През този период автомобилите ще преминават единствено през изпреварващата лента.

Ремонтните дейности ще продължат девет часа и половина, като се очаква ограничението да затрудни преминаването през участъка при по-интензивен трафик.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да избягват рискови изпреварвания в района на ремонта.

Шофьорите могат да получават актуална информация за пътната обстановка чрез официалния сайт на Агенция "Пътна инфраструктура" - traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

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