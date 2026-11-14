Красимир Каракачанов: Защо реформите не започнат с ограничение на депутатските заплати и бордовете

По-скоро се трупа напрежение, отколкото се правят реформи. Икономиите са необходими. Вече 5-6 години България живее от външни заеми, има опасност да фалираме. Защо реформата започва от най-уязвимата част на обществото? При 8400 евро месечно, които получава един депутат - започни оттам, съкрати бордовете. Това препоръча бившият военен министър Красимир Каракачанов пред БНТ.

Това правителство е от шест месеца и дълговата спирала не е негова отговорност. Некоректно е да се обвинява сегашното управление за взетите преди него дългове, смята той.

"Видно е, че ако теглиш заеми и раздаваш заплати и пенсии, ще обърнеш камиона", каза Каракачанов.

Според Татяна Буруджиева едва ли има нужда от толкова много агенции на регионално и национално ниво. Второто е да се намалят празните щатове.

"Винаги съм била срещу подоходното облагане, което направи Иван Костов, но тази реформа тогава вкара пари в бюджета", каза Буруджиева.

Тя заяви, че думите на бившия директор на "Кауфланд" Михаил Петров са на самозабравил се човек, който не знае как да употребява думите. "Каквото и да ни е отношението към веригите, тук става въпрос за практики и принципи на пазара, които са по-сериозно влезли в действията на нашите западни партньори. Има сбъркани политики в земеделието - там няма пазар", каза Буруджиева.

Каракачанов каза, че търговските вериги в страната убиват българското производство. "Българските правителства в последните години позволиха големите търговски вериги да направят картел. Тези търговски вериги не продават българската продукция, те убиват българското производство. Те притискат българските производители, взимат продукцията им на минимална цена и слагат надценка, която е 2-3 пъти отгоре. Това е грабеж! 70-80% от търговията е в ръцете на тези чужди компании. 80% от оборота е през тези големи търговски вериги", каза Каракачанов.

Той припомня, че преди 15 години като депутат е имало предложение, което да не позволи този картел на търговските вериги. То е било подкрепено от политическите формации, с изключение на ДПС.

"Тръгнаха представители на Институт за модерна търговия по партиите. Аз не си промених мнението, но представителите на най-голямата група по онова време изведнъж както беше за народа, се обърна и не подкрепи инициативите - да изкупуват българското производство, да прави промоция за сметка на производителя", обясни Каракачанов.

Музикантът и политически анализатор Стоян Михалев припомни тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че някой може "да се е огледал в имотите на веригите". "Сега беше за едната верига, но да не стане въпрос и за друга, ако има рецепрочност", допълни Михалев.

Каракачанов отвърна, че Борисов "може да има информация, но може да има и приятели и познати, които имат подобна практика".

Таралеж припомня - Михаил Петров по време на форум, организиран от Сдружението за модерна търговия заплаши цялата държава България. "Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз", заяви Петров. Той беше уволнен часове след това изказване.

"Всяка година "Кауфланд" изпраща предложение за подобрение на условията към доставчиците - за намаление на цената от доставчика към търговската верига", заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).