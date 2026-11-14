Два петролни танкера се запалиха след среща с мини в Ормузкия проток
Иран претендира за контрол над стратегическия морски път, където минаваше една пета от въглеводородите
Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на Ислямска република Иран, заяви, че два петролни танкера са се запалили, след като са ударили морски мини в Ормузкия проток, в центъра на конфронтацията между Техеран и Вашингтон, предаде Франс прес.
Иран претендира за контрол над стратегическия морски път, през който преди войната, започнала в края на февруари с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, преминаваше една пета от световните доставки на въглеводороди.
Техеран редовно предприема действия срещу кораби, които се опитват да преминат през протока без негово разрешение. В отговор САЩ поддържат блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери покрай бреговете на Оман.
"Два петролни танкера, които бяха изключили своите радарни и навигационни системи и се опитваха тайно да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут, експлодираха и се запалиха, след като през нощта се сблъскаха с морски мини", заяви КГИР в комюнике, публикувано в Телеграм.
През последните седмици иранските въоръжени сили многократно съобщаваха за пожари или експлозии на борда на плавателни съдове, сблъскали се с мини в протока. В същото време Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал този морски коридор.
Вчера Гвардейците на революцията разпространиха кадри, излъчени и от държавните медии, които според тях показват кораб, "превозващ природен газ", който се е запалил след удар в мина южно от Ормузкия проток.
През предишната нощ Гвардейците на революцията също така заявиха, че техни сили са атакували американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн. Нито Бахрейн, нито САЩ потвърдиха подобна атака.